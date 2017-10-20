Антон Алиханов попросил подобных вопросов больше не задавать

Губернатор Калининградской области (Россия) Антон Алиханов на вопрос журналистов, почему правительство области сократило пособия, выплачиваемые при рождении ребенка, ответил: "по кочану". Об этом пишет Новый Калининград.

В разговоре с главой региона журналисты уточнили, что "это серьезный вопрос", на что Алиханов заявил: "Это серьезный ответ".

После губернатор добавил, что только 56% льгот в регионе носят адресный характер. По его мнению, этот показатель нужно увеличивать.

В итоге губернатор попросил больше не задавать ему вопросы, касающиеся компенсаций пособий матерям.