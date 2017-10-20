В Египте в перестрелке с террористами погибли 14 полицейских

В Египте на юго-западе от Каира в результате нападения террористов на полицейских погибли 14 правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"По словам египетского сотрудника службы безопасности, 14 полицейских были убиты в ходе перестрелки с боевиками на юго-западе от Каира", - говорится в сообщении.

Перестрелка прошла в районе аль-Вахат аль-Бахрия в мухафазе Гиза, примерно в 135 километрах от египетской столицы. Отмечается, что еще восемь сотрудников службы безопасности были ранены в результате нападения.

Ни одна террористическая группа пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, в сентябре в результате нападения боевиков на автоколонну египетских полицейских погибли 18 силовиков.