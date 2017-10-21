НАТО не готов дать отпор в случае нападения России, – СМИ

Есть серьезные проблемы с логистикой на восточном фланге Альянса

Союз НАТО не готов дать отпор в случае потенциального нападения России на восточном фланге.

Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на внутренние документы альянса, передает "Радио Свобода".

В документе, цитируемом изданием, отмечается, что возможности сил быстрого реагирования НАТО адекватно ответить на вызовы являются сомнительными.

Кроме того, есть серьезные проблемы с логистикой на восточном фланге НАТО.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску отказалась подтвердить или опровергнуть агентству DPA информацию немецкого издания. Она отметила, что сейчас ведутся переговоры о модернизации управленческих структур НАТО, количество которых значительно сократилось со времени Холодной войны.

После начала агрессии России против Украины НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе, разместив в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона.

Напомним, Норвегия разместит бронетанковый батальон поближе к границе с Россией.