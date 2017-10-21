Украинцам рекомендуют не ездить в Мадагаскар – там вспышка чумы

Гражданам Украины не рекомендуют совершать поездки в Мадагаскар из-за эпидемии чумы. Об этом сообщается в Twitter Департамента консульской службы МИД.
Иностранные СМИ со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщают, что из-за вспышки легочной чумы на острове Мадагаскар умерли уже 94 человека.
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С 1 августа по 20 октября 2017 года на Мадагаскаре зарегистрировано 1153 случая подозрения на чуму, из них 300 – подтверждены лабораторными тестами.