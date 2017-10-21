Действующая власть Чехии проигрывает выборы, побеждают – популисты и друзья Путина

На выборах в нижнюю палату парламента Чехии лидирует партия миллиардера Андрея Бабиша "Акция недовольных граждан" – ANO, правящая социал-демократическая партия разгромно проигрывает. Об этом свидетельствует результат голосования после подсчета 96% голосов избирателей, сообщает Европейская правда со ссылкой на Aktualne.

Популистская партия ANO, основанная самым богатым человеком Чехии и бывшим министром финансов Андреем Бабишем, получила поддержку более 30% избирателей.

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На втором месте – пророссийская Гражданская демократическая партия (ODS) – у нее около 11% голосов избирателей.

Третьей финишировала праворадикальная SPD с почти 11% голосов. SPD и ее лидер Томио Окамура не скрывают желания снять санкции с РФ и фактически не отрицают российского финансирования.

Новая политическая сила "Партия пиратов" на четвертом месте, у нее чуть больше 10%.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии, которая много месяцев подряд пыталась блокировать ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной, заняла пятое место с 8% голосов.

Разгромным стал результат для социал-демократической партии власти. Она заняла шестое место и получила лишь около 7,5%.

В нижнюю палату парламента войдет еще одна политическая сила – Христианско-демократический союз – Чехословацкая народная партия (5,8%).