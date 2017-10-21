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Главная » Мир » Мэр Барселоны назвала планы Мадрида атакой на права и свободы
Референдум за независимость Каталонии

Мэр Барселоны назвала планы Мадрида атакой на права и свободы

Мэр Барселоны назвала планы Мадрида атакой на права и свободы
Мэр Барселоны Ада Колау / Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня правительство Каталонии всем составом вышло на протестную акцию

21.10.17 11
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Мэр Барселоны Ада Колау считают, что меры испанского правительства, направленные на "восстановление законного порядка", являются атакой против прав и свобод. Об этом Колау написала в своем Twitter, передает Европейская правда.

Глава Барселоны считает, что правительство в Мадриде приостановило самоуправление Каталонии, за которое "боролись так много каталонцев".

Она сообщила, что присоединится к большому протесту в Барселоне, в защиту прав, свобод и самоуправления, а также будет призывать освободить двух арестованных ранее общественных лидеров движения за независимость.

Как сообщили испанские СМИ, участие в демонстрации принимает весь состав правительства Каталонии, который Мадрид распорядился отстранить.

Ожидается, что глава правительства Карлес Пучдемон выступит с заявлением.

Ранее сообщалось, что 21 октября премьер Испании заявил об активации статьи 155 Конституции, по которой Мадрид намерен отстранить членов каталонского правительства.

Кроме того, правительство Испании хочет проведения выборов в автономии не позднее чем через полгода. Согласно закону, для вступления в силу мер их должен одобрить Сенат.

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