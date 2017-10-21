Правительство Мальты обещает 1 млн евро за информацию об убийцах журналистки

Правительство Мальты объявило беспрецедентную награду в 1 млн евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство мальтийской журналистки Дафне Каруаны Гасиции. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Deutsche Welle.

В распространенном в субботу, 21 октября, заявлении говорится, что власти гарантируют безопасность лиц, готовых предоставить соответствующие сведения.

В последнее время репортер занималась расследованием в отношении премьер-министра страны Джозефа Муската и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции, а также установила, что супруге главы правительства Мишель Мускат принадлежит панамская офшорная компания Egrant.

Напомним, журналистка Дафне Каруана Гасиция погибла 16 октября в результате подрыва арендованного ей автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. Ранее журналистка жаловалась на угрозы в свой адрес.

В своем заявлении правительство Мальты назвало инцидент с гибелью Каруаны Галиции "делом чрезвычайной важности".

Дафне Каруана Галиция была одной из самых известных журналистов, которые занимались расследованием коррупционных дел в рамках проекта Panama Papers. Известно, что она обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската на основании панамских документов.