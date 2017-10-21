Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Правительство Мальты обещает 1 млн евро за информацию об убийцах журналистки

Правительство Мальты обещает 1 млн евро за информацию об убийцах журналистки

Правительство Мальты обещает 1 млн евро за информацию об убийцах журналистки
Дафне Каруана Гасиция / Фото: Times of Malta

Власти гарантируют безопасность лиц, готовых предоставить соответствующие сведения

21.10.17 95
100

Правительство Мальты объявило беспрецедентную награду в 1 млн евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство мальтийской журналистки Дафне Каруаны Гасиции. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Deutsche Welle.

В распространенном в субботу, 21 октября, заявлении говорится, что власти гарантируют безопасность лиц, готовых предоставить соответствующие сведения.

В последнее время репортер занималась расследованием в отношении премьер-министра страны Джозефа Муската и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции, а также установила, что супруге главы правительства Мишель Мускат принадлежит панамская офшорная компания Egrant.

Напомним, журналистка Дафне Каруана Гасиция погибла 16 октября в результате подрыва арендованного ей автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. Ранее журналистка жаловалась на угрозы в свой адрес.

В своем заявлении правительство Мальты назвало инцидент с гибелью Каруаны Галиции "делом чрезвычайной важности".

Дафне Каруана Галиция была одной из самых известных журналистов, которые занимались расследованием коррупционных дел в рамках проекта Panama Papers. Известно, что она обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската на основании панамских документов.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Журналистку на Мальте взорвали бомбой с дистанционным управлениемНа Мальте убили журналистку, нашедшую офшоры жены премьер-министраВ Турции посадили на два года в тюрьму журналистку The Wall Street Journal

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 6398
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 21554
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 5365
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 4210
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2415
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2651
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 3052
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2558
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2890
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3558
  1. Поклонская: Янукович лишил меня украинского гражданства 12368 / 13337
  2. Наталья Поклонская является гражданкой Украины 5857 / 6514
  3. У недавно обнаруженного квазиспутника Земли – немусорная природа 3996 / 4730
  4. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3048 / 80334
  5. Жизнь Порошенко спасла Госпогранслужба 2944 / 3431
  6. Принятие медицинской реформы в Украине заблокировано 2692 / 3214
  7. Во Львов прибыл первый авиарейс итальянского лоукостера 2546 / 2870
  8. Bellingcat считает новое фото "Бука" окончательным доказательством причастности РФ к катастрофе MH17 2507 / 2827
  9. Снимите её немедленно. Когда депутаты Верховной Рады могут лишиться неприкосновенности 2243 / 2640
  10. Живое место. Почему сталкеров тянет в Чернобыльскую зону 2225 / 2741
  1. Принятие медицинской реформы в Украине заблокировано 21 / 3214
  2. Поклонская: Янукович лишил меня украинского гражданства 14 / 13337
  3. Голливудская сделка. Почему в нынешней Украине невозможен секс-скандал 11 / 1431
  4. Живое место. Почему сталкеров тянет в Чернобыльскую зону 9 / 2741
  5. Наталья Поклонская является гражданкой Украины 8 / 6514
  6. Лодка Порошенко. Почему украинцы не видят внятной альтернативы нынешней власти 7 / 1725
  7. Во Львов прибыл первый авиарейс итальянского лоукостера 7 / 2870
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 7 / 80334
  9. В Пенсионном фонде рассказали, кто какую пенсию будет получать 7 / 8436
  10. Похитительницу младенца из детсада в Киеве поймали 7 / 1834
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.