450 тысяч каталонцев вышли на акцию против ограничения автономии

В Каталонии на митинг собрались 450 тысяч человек, протестующих против решении испанского правительства об ограничении автономии региона. Об этом сообщило AFP news agency со ссылкой на местную полицию, передает Украинская правда.

Как сообщает Reuters, на акции люди скандировали: "Свободы, свободы!".

"Испанское правительство совершило переворот против демократического и правового большинства", – заявила каталонский депутат Марта Ровира.

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Напомним, каталонские власти заявили, что около 90% тех, кто принял участие в референдуме 1 октября, проголосовали за независимость. При этом в референдуме участвовали лишь 43% избирателей, предполагается, что большинство противников отсоединения остались дома.

Ранее сообщалось, что правительство Испании решило применить статью 155 Конституции "для восстановления законности и обеспечения прав и свобод всех каталонцев". Это ограничивает автономию Каталонии.

На такой шаг правительство в Мадриде пошло после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость региона или нет.