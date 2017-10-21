Пучдемон назвал действия Испании "атакой" на Каталонию

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал действия Мадрида в отношении автономного региона "худшей атакой со времен диктатора Франсиско Франко". Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на El Pais.

В своем выступлении Пучдемон призвал парламент региона созвать пленарное заседание, чтобы обсудить попытку ликвидировать самоуправление Каталонии, после чего "действовать соответственно".

Обращаясь на английском языке к европейскому сообществу, глава правительства региона напомнил, что Каталония – одна из старейших европейских демократий, которая борется за фундаментальные права.

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Напомним, 21 октября власти Испании приняли решение об отставке каталонского правительства.