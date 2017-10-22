Каха Каладзе станет мэром Тбилиси

Новым мэром столицы Грузии Тбилиси был избран бывший футболист киевского "Динамо" и нынешний вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе.
Как сообщает Рустави-2, согласно данным экзит-поллов, за него отдали свои голоса 54% избирателей.
Второе место занял кандидат от блока "Единое национальное движение Заал Удумашвили" с 16%, третье - независимый кандидат Алеко Элисашвили с 15%.
Отметим, Кахабер (Каха) Каладзе является грузинским политиком, а в прошлом футболистом, игравшим на позиции защитника в тбилисском и киевском "Динамо", "Милане" и "Дженоа".
Был признан лучшим футболистом Грузии в 2001-2003 и 2006 годах.
Напомним, лучший футболист мира-1995 Веа стал президентом Либерии.