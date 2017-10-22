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Главная » Мир » Одиозный президент Зимбабве стал послом доброй воли ВОЗ

Одиозный президент Зимбабве стал послом доброй воли ВОЗ

Одиозный президент Зимбабве стал послом доброй воли ВОЗ
Роберт Мугабе / Фото: Getty Images

Госдеп США и правозащитники протестуют

22.10.17 106
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли.

Как пишут мировые СМИ со ссылкой на ВВС, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что назначение Мугабе поможет повлиять на его коллег в регионе.

Одной из главных задач для Мугабе была обозначена борьба с незаразными болезнями (рак, болезни сердца, дыхательной системы, диабет и другие).

Решение было раскритиковано несколькими группами, которые занимаются развитием здравоохранения и защитой прав человека.

"Коррупция Мугабе, его вопиющая неспособность управлять экономикой разрушила систему здравоохранения в Зимбабве. Более того, сам Мугабе лечится за границей", — заявил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Также свое недовольство решением ВОЗ высказал Госдеп США.

"Правительство Соединенных Штатов ввело санкции против президента Мугабе за преступления против его собственного народа и за то, что он представляет собой угрозу миру и стабильности. Это назначение явно противоречит идеалам Объединенных наций — уважению к правам человека и человеческому достоинству", — говорится в сообщении Госдепа.

Напомним, Роберт Мугабе является президентом Зимбабве с 1987 года, его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции.

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