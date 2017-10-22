Мугабе пробыл послом доброй воли ВОЗ меньше суток

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила решение о назначении президента Зимбабве, 93-летнего Роберта Мугабе послом доброй воли. Соответствующее заявление обнародовал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус после волны возмущения со стороны политиков, правозащитников и активистов по всему миру, сообщает Русская служба ВВС.

"Я внимательно выслушал всех, кто выразил обеспокоенность", - написал он.

Прежде Гебрейесус хвалил Зимбабве за внимание к вопросам общественного здравоохранения. Аргументируя в пользу этого назначения, он заявлял, что Мугабе, как он надеется, использует должность посла доброй воли в качестве рычага влияния в своем регионе.

Однако критики утверждают, что система здравоохранения только деградировала за последние 30 лет правления зимбабвийского лидера.

В частности, медицинские работники в стране зачастую остаются без зарплаты, лекарств не хватает, однако при этом престарелый Мугабе, чей возраст втрое превосходит среднюю продолжительность жизни в стране, регулярно ездит лечиться за границу.

Как сообщил руководитель ВОЗ, он проконсультировался с властями Зимбабве и решил, что снятие Мугабе будет отвечать наилучшим образом интересам ВОЗ.

Напомним, Роберт Мугабе является президентом Зимбабве с 1987 года, его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции.

21 октября 2017 годла Мугабе был назначен послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Африке.