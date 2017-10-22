Сирийские курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение страны

Арабо-курдские военные формирования "Демократических сил Сирии" при поддержке авиации США заняли крупнейшее на сирийской территории нефтяное месторождение Омар, ранее захваченное боевиками "Исламского государства". Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Сирийская правительственная армия переправилась на восточный берег Евфрата, но не успела установить контроль над месторождением. Войска Башара Асада не дошли до него всего лишь 10 км.

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Месторождение Омар ранее было основным источником дохода боевиков "Исламского государства" в стране.

Напомним, с 2014 года от террористов "Исламского государства" силами международной коалиции удалось освободить 87% ранее контролируемой ими территории в Ираке и Сирии.