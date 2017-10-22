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Главная » Мир » Журналисток из Йемена не пускают в США на вручение Международной премии за свободу прессы
Журналисток из Йемена не пускают в США на вручение Международной премии за свободу прессы
Фото из открытых источников

Журналисток из Йемена не пускают в США на вручение Международной премии за свободу прессы

В получении визы отказали Афре Нассер и Хадил Ямани

22.10.17 64
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Двум журналисткам из Йемена отказали в получении американской визы в США, из-за чего они не смогут попасть на вручение Международной премии за свободу прессы. Об этом заявили в Нью-Йоркском комитете по защите журналистов, передает Громадське со ссылкой на Associated Press.

На вручение премии 15 ноября не смогут попасть главный редактор Sana'a Review Афра Нассер, проживающая в Швеции и корреспондентка арабской редакции Al Jazeera Хадил Ямани, которая занималась освещением войны в Йемене, за что получила награду за храбрость в журналистике.

Напомним, 25 сентября президент США Дональд Трамп подписал новый антииммигрантский указ, согласно которому ужесточаются условия въезда на территорию США гражданам некоторых стран.

В новом документе фигурируют Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, а также Чад, Северная Корея и Венесуэла. Гражданам семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Применительно к Венесуэле временный запрет распространяется только на чиновников. 

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