Во Франции подозревают 8 человек в подготовке терактов

Троим подозреваемым еще не выполнилось 18 лет

Франция выдвинула обвинения 8 подозреваемым, среди которых трое несовершеннолетних, в рамках расследования дела о планировании нападений на политиков и мечети. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Подозреваемых в возрасте от 17 до 29 лет обвиняют в том, что они являются участниками "преступного террористического заговора", а также в связях с боевиком, который был арестован в Марселе в июне.

Он является основателем группы, получившей название OAS. Боевик был задержан после сообщения, что планирует напасть на чернокожих людей и мигрантов.

Прокуратура Парижа заявила, что группа, сформированная боевиком, "намеревалась осуществить насильственные действия".

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Среди потенциальных целей для нападений оказались богослужения, в частности, в мечетях, политики, "люди североафриканского происхождения или черные люди" и "антифашистские" активисты.

"Организация планировала приобретение оружия и проводила обучение, некоторые уже учились стрельбе", - сказано в сообщении.

Напомним, 17 октября во Франции задержали 10 человек по подозрению в подготовке терактов. Позже двоих из них отпустили.