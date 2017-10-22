В Британии полиция провела спецоперацию по освобождению заложников в боулинг-клубе

В Великобритании полиция в ходе спецоперации задержала вооруженного мужчину, который взял в заложники двух человек в боулинг-клубе. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на местные СМИ.

В ходе штурма был ранен подозреваемый, заложники не пострадали. Сейчас подозреваемый находится в больнице.

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Захват заложников произошел около 18:30 по местному времени в городе Нанитон в парке развлечений "Бермуда Парк". Вооруженный ружьем мужчина захватил заложников в боулинг-клубе.