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Главная » Мир » В Британии полиция провела спецоперацию по освобождению заложников в боулинг-клубе
В Британии полиция провела спецоперацию по освобождению заложников в боулинг-клубе
Фото: twitter.com/OFFICIALWMAS

В Британии полиция провела спецоперацию по освобождению заложников в боулинг-клубе

Штурм прошел успешно – преступник задержан

22.10.17 54
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В Великобритании полиция в ходе спецоперации задержала вооруженного мужчину, который взял в заложники двух человек в боулинг-клубе. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на местные СМИ.

В ходе штурма был ранен подозреваемый, заложники не пострадали. Сейчас подозреваемый находится в больнице.

Захват заложников произошел около 18:30 по местному времени в городе Нанитон в парке развлечений "Бермуда Парк". Вооруженный ружьем мужчина захватил заложников в боулинг-клубе.

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