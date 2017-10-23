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Главная » Мир » США сконцентрируются на борьбе с "Талибаном" в Афганистане
США сконцентрируются на борьбе с "Талибаном" в Афганистане
Боевики Талибана / Фото: newsweek.com

США сконцентрируются на борьбе с "Талибаном" в Афганистане

Противостояние с Аль-Каидой отходит на второй план

23.10.17 29
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Американская разведка отправляет большее количество высококвалифицированных офицеров в Афганистан для проведения операций по поиску и ликвидации боевиков террористической группировки "Талибан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В новой контртеррористической стратегии президента Дональда Трампа секретные операции против талибов выходят на первый план. Согласно новой стратегии, разведка направит большее внимание с открытого противостояния с террористической группировкой "Аль-Каида" на борьбу с боевиками Талибана.

Отмечается, что ЦРУ традиционно сопротивлялось открытой кампании против талибов, полагая, что это пустая трата времени и денег антитеррористического агентства, которая подвергает риску офицеров.

Напомним, 18 октября в результате нападения боевиков террористической организации "Талибан" на базу вооруженных сил Афганистана в Мейланде провинции Кандагар погибли не менее 43 военных.

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