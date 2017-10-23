Жители Ломбардии и Венето в Италии проголосовали за расширении автономии

Жители двух самых богатых регионов Италии - Ломбардии и Венето - на рекомендационном референдуме поддержали расширение автономии своих регионов. Об этом пишет Русская служба ВВС.

В Ломбардии явка составила 40%, в Венето - 57%. По словам местных властей, более 90% пришедших высказались за большую автономию.

Ломбардия, куда входит финансовая столица Италии - Милан, и регион Венето со столицей в Венеции - самые экономически успешные регионы страны. Их доля в ВВП Италии составляет около 30 %.

Одна из главных претензий регионов состоит в том, что они платят Риму куда больше налогов, чем получают из бюджета. Как следствие они хотят сократить свои выплаты Риму по меньшей мере вдвое.

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Ломбардия в год отдает на 54 млрд евро (больше, чем получает, а Венето - на 15,5 млрд евро.

Президент Ломбардии Роберто Марони и глава Венето Лука Дзайа состоят в оппозиционной, антииммигрантской "Лиге Севера" и уже давно спорят с центром о том, что север не должен "кормить" куда более бедный юг.

Референдум о вопросе автономии узаконен в Италии. Согласно 116 статье конституции, регионы могут требовать от Рима большей автономии. При этом результаты референдума не имеют юридически обязывающей силы для центрального правительства в Риме и носят рекомендационный характер.