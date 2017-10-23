В первом туре президентских выборов в Словении победил действующий глава государства

Действующий президент Словении Борут Пахор победил в первом туре выборов главы государства, однако не смог набрать больше половины голосов избирателей. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RTV.

По результатам подсчета 99,9% голосов, за Пахора, считавшимся фаворитом по данным соцопросов, отдали свой голос 47,07% избирателей.

Вторым стал основной конкурент Пахора - бывший комедийный актер, а сейчас мэр города Камник Марьян Шарец, получивший 24,97% голосов избирателей.

Явка избирателей на выборах была довольно низкая - 43,57%, недействительными признали 5,5% бюллетеней.

Второй тур выборов президент Словении состоится 12 ноября.

Роль президента в Словении основном церемониальная, основную власть имеет премьер-министр. Однако президент возглавляет армию, а также выдвигает кандидатов на несколько высоких должностей, включая председателя центрального банка.