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Главная » Мир » В Израиле палестинец попал в полицию из-за пожелания "Доброго утра" в Facebook

В Израиле палестинец попал в полицию из-за пожелания "Доброго утра" в Facebook

В Израиле палестинец попал в полицию из-за пожелания "Доброго утра" в Facebook
Фото из открытых источников

Автопереводчик перевел фразу как "Атакуйте их"

23.10.17 283
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В Израиле в середине октября полиция задержала палестинца по подозрению в подстрекательстве на основании неправильного машинного перевода его записи в Facebook. Фразу "Доброе утро всем вам" автопереводчик перевел как "Атакуйте их". Об этом пишет Медуза со ссылкой на The Times of Israel.

Неправильный перевод был сделан встроенным алгоритмом Facebook.

Арабская разговорная фраза со значением "Доброе утро всем вам" и слова "Атакуйте их" отличаются на письме одной буквой. 

О записи сообщили в полицию округа Иудеи и Самарии (Западный берег Иордана), после чего мужчина был задержан. Когда стало понятно, что произошла ошибка, мужчину отпустили.

Полицейских насторожило, в частности, что палестинец сопроводил запись своей фотографией около экскаватора (он работает строителем), поскольку с помощью этих машин в Израиле совершались теракты.

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