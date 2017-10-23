В результате тайфуна "Лан" в Японии погибли пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"Мощный тайфун "Лан" вышел на тихоокеанское побережье центральной Японии. Погибли уже по меньшей мере 5 человек", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, тайфун сопровождается сильными ветрами и дождями, вызывая наводнения и оползни на тихоокеанском побережье. При атмосферном давлении 950 гектопаскалей в центре и ветрах до 198 километров в час 21-й тайфун сезона был особенно силен в западном регионе.

В результате стихии, авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили более 100 рейсов в понедельник, что затронуло более 25 тыс. пассажиров.

В Японском метеорологическом агентстве ожидают, что тайфун ослабнет до экстратропического циклона к востоку от Хоккайдо в понедельник вечером.