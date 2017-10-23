Британия просит ООН защитить трансгендеров и отменить термин "беременная женщина"

Правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой заменить термин "беременная женщина" на "беременные люди" для защиты прав трансгендеров. Об этом со ссылкой на источник в МИД страны пишет издание The Times, передает Громадське.

Лондон просит внести изменения в подписанный Британией в 1976 году Международный пакт о гражданских и политических правах ООН.

В документе говорится, что "беременная женщина" должна находиться под особой защитой, например, к ней нельзя применять смертную казнь. Сейчас страна выступает против такого термина, поскольку он "исключает трансгендеров, которые тоже могут быть беременными".

Напомним, в лондонском метро вместо привычного "леди и джентельмены" к пассажирам будут обращаться гендерно нейтральным "привет".