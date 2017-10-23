В США почти 40 женщин обвинили кинорежиссера в домогательствах, - СМИ

Американского кинорежиссера Джеймса Тобека обвинили в сексуальных домогательствах 38 женщин

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на газету Los Angeles Times.

Жертвами домогательств режиссера становились актрисы и молодые студентки, к которым Тобек подходил на улицах Нью-Йорка и обещал "сделать их звездами". Однако во время прослушивания молодые женщины подвергались приставанием со стороны режиссера.



При этом женщины не обратились в полицию вовремя.



Сам режиссер опроверг обвинения в свой адрес и заявил, что не способен на поведение подобного рода из-за состояния своего здоровья, так как у него диабет и проблемы с сердцем.



Тобек, которому 72 года, снял такие фильмы, как "Черное и белое" (1999), "Гарвардская тусовка" (2001), "Тайсон" (2008), а также написал сценарий к фильму "Багси" (1991), за который был номинирован на премию "Оскар".

Напомним, ранее в США разразился скандал в связи с обвинениями в домогательствах одного из самых влиятельных американских кинопродюсеров Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах или изнасилованиях десятки женщин.



Вайнштейн уволен из The Weinstein Company 9 октября на фоне скандала, связанного с сексуальными домогательствами.



Сам продюсер назвал происходящее заговором, устроенной его братом Бобом, чтобы получить полный контроль над компанией.