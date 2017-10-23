Пес французского президента Эммануэля Макрона справил нужду на камин в Елисейском дворце во время совещания главы государства с министрами.

Этот момент зафиксировала камера французского телеканала LCI, передает Европейская правда.

На кадрах видно, как черный метис лабрадора и грифона по кличке Немо внезапно "вмешался" в разговор, когда его хозяин общался с чиновниками.

Министры сидели к камину спиной и не сразу поняли, что произошло, но Макрон увидел и сказал, что Немо сделал нечто "довольно исключительное".

Один из министров смеясь, спросил, часто ли такое случается, на что Макрон ответил отрицательно.

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"Вы вызвали абсолютно необычное поведение у моей собаки", - пошутил французский президент.

Напомним, пес Немо появился в окружении Макрона в августе, продолжив традицию французских президентов, которые заводят "первую собаку" страны. Французский президент купил собаку в приюте для животных за 250 евро.

У каждого послевоенного французского президента была собака. Большинство из них выбирали лабрадоров, хотя у Шарля де Голля был корги - подарок от королевы Великобритании Елизаветы II.