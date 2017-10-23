У венгров сегодня двойной праздник

В этот день в 1956 году в стране вспыхнуло восстание против коммунистического режима, которое было жестоко подавлено советскими войсками

После окончания Второй мировой войны Венгрия оказалась в сфере влияния СССР. Довольно скоро венгры почувствовали, что значит "братская любовь старшего брата" и испытали на себе советский стиль управления: в аграрной стране продукты выдавались по карточкам, катастрофически не хватало продовольствия, впервые за всю историю своего существования Венгрия была вынуждена импортировать зерно, пишет "Укринформ".

В дополнение ко всему в стране происходили репрессии и преследования инакомыслящих, а высшие партийные должности занимали ставленники Москвы, в частности, ярый сталинист Ракоши - глава венгерской партии трудящихся.

После смерти Сталина Москва порекомендовала странам "народной демократии" по примеру СССР разделить высшие партийные и государственные должности. Первым секретарем ЦК Венгрии остался Ракоши, а премьер-министром стал Имре Надь - убежденный марксист, но человек более широких взглядов. При премьерстве Надя было проведено ряд достаточно либеральных реформ, а главное, Надь начал публично рассказывать о репрессиях и признавать ошибочность предыдущего курса на форсированную индустриализацию.

Для венгров он был реформатором, а для Москвы – "правым уклонистом". Поэтому весной 1955 года его убрали из правительства, а в придачу еще и исключили из партии.

Среди венгров популярность опального политика только росла, а политическая обстановка в Венгрии становилась все напряженнее. Люди начали массово выходить на улицы, требуя проведения в стране демократических преобразований, вывода советских войск, смещения сталинистов с государственных должностей.

СССР выжидал, но Венгрия взорвалась 23 октября 1956 года - в тот день на улицы Будапешта вышли студенты местного политехнического института, чтобы поддержать жителей польской Познани, где также проходили народные выступления. На демонстрацию пришло почти 200-тысяч человек - очень много для такой маленькой страны как десятимиллионная Венгрия.

Уже вечером демонстранты захватили здание венгерского радио и ряд промышленных объектов столицы, в том числе и несколько заводов по производству оружия. В парке был снесен и разбит огромный памятник Сталину, от которого остались только сапоги.

На следующий день в Будапешт вошли советские войска.

Как считают некоторые историки, начало вооруженной конфронтации, в результате которой погибло огромное количество людей, спровоцировали венгерские спецслужбы, которые начали стрелять в безоружную толпу. Это было очень жестокое противостояние: протестующие устраивали самосуд над сталинистами, вешали на деревьях офицеров службы госбезопасности (их узнавали по казенным желтым ботинкам). В ответ солдаты расстреливали гражданских.

Уже 26 октября 1956 года в Венгрии было сформировано правительство во главе с Имре Надем, который настоял на выводе советских войск, распустил госбезопасность и пообещал многопартийную систему.

Для руководства СССР это была откровенная ересь. Поэтому уже через несколько дней было сформировано новое просоветское правительство, которое возглавил Янош Кадар, а 4 ноября советские войска - 17 дивизий, 60 тыс. военнослужащих и почти шесть тысяч танков под командованием заместителя министра обороны СССР Ивана Конева окружили Будапешт и окончательно подавили восстание.

Венгерская армия была практически парализована, а те военные, которые решились оставить казармы - стали на сторону студентов и рабочих. Будапешт был заполнен русскими войсками и танками (такое количество видел только Берлин в мае 1945 года). В них бросали коктейли Молотова и стреляли из верхних этажей домов.

За весь период восстания, с 23 октября по 4 ноября, были убиты несколько тысяч мирных жителей (некоторые из венгерских историков называют цифру - более 10 тысяч).

Советские потери составили более 700 убитых и полторы тысячи раненых. После подавления восстания начались массовые аресты и репрессии. Имре Надь был арестован и впоследствии казнен. В 1989 году его реабилитировали. Впрочем, после окончания восстания правительству Яноша Кадара все же пришлось пойти на ряд уступок венгерском обществу - объявить амнистию, разрешить частную собственность и мелкое предпринимательство в сельском хозяйстве и сфере обслуживания, до минимума сократить расходы на армию, ослабить цензуру.

Но за эти либеральные изменения венгры заплатили большой кровью. Возможно, именно поэтому Венгрия первой рассталась с бывшим режимом - именно в этот день в 1989 году была провозглашена Венгерская Республика. К тому же Венгрия - единственная постсоциалистическая страна, где даже не пытались кого-то привлекать к ответственности и судить за прежние преступления. Венгры просто перевернули эту драматическую страницу своей истории.

Поэтому сегодня в стране двойной национальный праздник - День начала революции и освободительной борьбы (1956) и провозглашение Венгерской Республики (1989).

В СССР Венгерское восстание называли не иначе как "контрреволюционным мятежом", но именно революционные события в Венгрии и Польше стали толчком для зарождения в СССР, в том числе и в Украине, мощного протестного движения, особенно в студенческой среде.