В РФ заявили, что украинец устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы

У мужчины якобы изъяли два пистолета, пять гранат, патроны и ампулы с ртутью

В ФСБ РФ заявили о задержании гражданина Украины, который якобы устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России. Об этом сообщает Интерфакс.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу из Украины в РФ", - говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что при задержании мужчина пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины.

"В ходе завязавшейся перестрелки (он, - ред.) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", - сообщили в ФСБ.

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У нарушителя изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 амлул, предположительно с ртутью.