В РФ заявили, что украинец устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы

В ФСБ РФ заявили о задержании гражданина Украины, который якобы устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России. Об этом сообщает Интерфакс.
"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу из Украины в РФ", - говорится в сообщении.
В ФСБ утверждают, что при задержании мужчина пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины.
"В ходе завязавшейся перестрелки (он, - ред.) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", - сообщили в ФСБ.
У нарушителя изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 амлул, предположительно с ртутью.