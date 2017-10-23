Убийца гитариста "Любэ" приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы

Фатальный удар в голову бас-гитаристу группы "Любэ" Павлу Усанову назвали причиной смерти по неосторожности.
Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Следственный комитет России, виновным в преступлении суд признал жителя Солнечногорского района Московской области Максима Доброго.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сталина убили в Мексике
Установлено, что 2 апреля 2016 года он поругался в Усановым в ресторане. Ссора переросла в драку, в которой музыкант получил удар кулаком по голове. Травма оказалась тяжелой. 19 апреля музыканта доставили в НИИ имени Склифосовского, где он скончался вечером того же дня.
Суд приговорил Максима Доброго к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей.
Напомним, Максакова считает, что к убийству Вороненкова Тюрина подтолкнуло ФСБ.