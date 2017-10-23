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Главная » Мир » Цепная реакция. Как каталонский референдум посеял сепаратизм в Европе
Цепная реакция. Как каталонский референдум посеял сепаратизм в Европе
Фото: Amina Hussein/Twitter

Цепная реакция. Как каталонский референдум посеял сепаратизм в Европе

В испанской Каталонии не утихают митинги с требованием выхода региона из-под контроля Мадрида. После того как Испания попыталась обуздать мятежный регион, на улицы Барселоны вышли сотни тысяч каталонцев. В обзоре Фокуса — реакция мировых СМИ на это событие

23.10.17 507
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Американский Bloomberg отмечает, что испанский премьер-министр Мариано Рахой намерен нейтрализовать президента Каталонии Карлеса Пучдемона и правительство региона, чтобы не допустить выхода Каталонии из-под юрисдикции Мадрида. Рахой заявил, что необходимо вводить в действие 155-ю статью Конституции страны, которая позволит испанскому правительству с согласия Сената принять меры для принуждения автономии подчиниться Мадриду.

Британская The Guardian сравнивает Каталонию с Ирландией и находит мало сходства. По мнению журналистов издания, в 1916 году, когда вспыхнуло восстание против британской короны, ирландцы представляли собой обнищавший и бесправный народ, тогда как Каталония — самый богатый регион Испании, имеющий своего президента. На каталонском языке говорит местный бизнес, парламент и школы. Ирландский же язык всячески притеснялся Британией, что и сегодня сказывается на его ограниченном использовании.

Французская Le Figaro сообщает о поддержке немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона официального Мадрида. "Мы поддерживаем позицию испанского правительства. Мы также надеемся, что решение будет найдено в рамках испанской Конституции", — говорит Меркель. "Европейские правители поддерживают Испанию и собираются отправить ноту поддержки испанскому правительству", — отмечает Макрон.

Французская Le Monde пишет об усилениях демонстраций 21 октября на улицах Барселоны в связи с заявлением премьер-министра Испании Мариана Рахоя о прекращении работы каталонского парламента на шесть месяцев. По словам представителя муниципальной полиции, в протестах приняли участие более 450 тыс. каталонцев. Людей на улицы вывели две организации, выступающие за независимость региона: "Омниум культураль" и Национальная каталонская ассамблея.

Немецкая Bild пишет, что события в Каталонии посеяли зёрна сепаратизма в Европе. Речь идёт о референдуме двух богатых регионов Италии — Ломбардии и Венето, который прошёл в прошлое воскресенье. Итальянские регионы тоже хотят получить автономию. Но пока в Каталонии происходят столкновения с полицией, в Италии всё спокойно. "Каталонский и итальянский референдумы нельзя сравнивать, так как итальянские автономисты не подразумевают выхода из Италии", — говорит представитель немецкой торговой палаты в Милане Йорг Бук.

По материалам: Bloomberg, The Guardian,
Le Figaro, Le Monde, Bild
Перевод Даниила Непочатова

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