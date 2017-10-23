Лейтенант Росгвардии расстрелял в Чечне сослуживцев

В Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев - стрелка ликвидировали.
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу военного ведомства РФ.
Нападавший убит. О мотивах преступления пока не указывается.
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Убийство произошло в казарме воинской части, расположенной в станице Шелковская. Убийство произошло около 16:00.
На место событий отправили группу офицеров в составе спецкомиссии, которой предстоит выяснить причины происшествия.