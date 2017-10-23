Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Лейтенант Росгвардии расстрелял в Чечне сослуживцев

Лейтенант Росгвардии расстрелял в Чечне сослуживцев

Лейтенант Росгвардии расстрелял в Чечне сослуживцев
Фото: Ведомости

Нападавший убит. О мотивах преступления пока не известно

23.10.17 347
000

В Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев - стрелка ликвидировали.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу военного ведомства РФ.

Нападавший убит. О мотивах преступления пока не указывается.

Убийство произошло в казарме воинской части, расположенной в станице Шелковская. Убийство произошло около 16:00.

На место событий отправили группу офицеров в составе спецкомиссии, которой предстоит выяснить причины происшествия.

Напомним, туркменским солдатам зарплату выдают газетами.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Журналистка "Эха Москвы" находится в комеПоявилось видео допроса напавшего на журналистку "Эха Москвы"Убийца гитариста "Любэ" приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. От любви до ненависти. Чем человек отличается от обезьян 2663
  2. Живое место. Почему сталкеров тянет в Чернобыльскую зону 3368
  3. Пустота "русского мира". Зачем Кремлю исторический секонд-хенд 2511
  4. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 4369
  5. Порошенко не свергнут. Кто выигрывает от противоречий националистов и патриотов 2769
  6. Атака лёгкой кавалерии. Как яблоко победило смерть в Крыму и на Донбассе 2694
  7. Голливудская сделка. Почему в нынешней Украине невозможен секс-скандал 1975
  8. Свидетели Панивальковой. Участницы трио Panivalkova о знакомстве с идеальной женщиной 1701
  9. Фук и пшик. Над чем и над кем стебётся Виктор Пелевин в романе iPhuck 10 2040
  10. Мир через колено. Лучшие сериалы октября 1733
  1. Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе 2913 / 3366
  2. Ополченцы (рассказ о трудовых буднях укропоненавистников) 2774 / 51502
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2533 / 83148
  4. Билеты на шесть поездов в западном направлении пока не продаются 2390 / 2738
  5. В Германии поломались все подлодки 1781 / 2092
  6. Депутаты установили новый антирекорд посещаемости Рады, - КИУ 1614 / 1790
  7. Сладкое, солёное, фаршированное. Как меняются кулинарные привычки украинцев 1526 / 1677
  8. Под Киевом произошла серьезная авария с участием маршрутки и грузовиков 1477 / 1666
  9. Кадыров введет войска в Арктику 1438 / 1663
  10. Винницкий мэр ответил Путину за Петлюру 1378 / 2691
  1. Всех сделали. Как Украина стала страной стартаперов 18 / 1393
  2. Крымская защита. Как на полуострове преследуют инакомыслящих 12 / 1618
  3. Свидетели Панивальковой. Участницы трио Panivalkova о знакомстве с идеальной женщиной 8 / 1701
  4. Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе 7 / 3366
  5. Успеть до 30. Чему нужно научиться, пока вы молоды 7 / 953
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 6 / 83148
  7. Сладкое, солёное, фаршированное. Как меняются кулинарные привычки украинцев 6 / 1677
  8. Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом 5 / 2711
  9. Соль коррупции. Почему одни украинцы обналичивают украденное другими 5 / 1381
  10. Ополченцы (рассказ о трудовых буднях укропоненавистников) 4 / 51502
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.