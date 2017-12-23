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Главная » Мир » НАТО подозревает Россию в намерении повредить подводные интернет-кабели, – СМИ

НАТО подозревает Россию в намерении повредить подводные интернет-кабели, – СМИ

НАТО подозревает Россию в намерении повредить подводные интернет-кабели, – СМИ
Иллюстративное фото: googlediscovery.com

Россияне заметно активизировали деятельность под водой в окрестностях коммуникационной инфраструктуры Альянса

23.12.17 198
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Россия может намеренно повредить подводные кабели, обеспечивающие выход в интернет в Европе и Северной Америке. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на оценки военных, передает Европейская правда.

"Мы сейчас видим подводную деятельность в окрестностях подводных кабелей, какой, как я полагаю, никогда не видели", – заявил командующий подводными силами НАТО Эндрю Леннон. По его словам, Россия явно проявляет интерес к подводной инфраструктуре Альянса.

Для обеспечения безопасности инфраструктуры в Северной Атлантике НАТО решило восстановить командный пункт, закрытый по окончании холодной войны. Союзники Альянса, как пишет издание, также спешат нарастить возможности своего флота и разработать усовершенствованные самолеты для обнаружения подводных лодок.

Военные стран НАТО признают – это может быть связано с желанием Кремля получить возможность разорвать линии передачи данных или каким-либо образом использовать их.

"Можете ли вы представить себе сценарий, при котором эти кабели будут повреждены, что сразу же катастрофически повлияет как на нашу экономику, так и на образ жизни в целом?" – заявил маршал британских ВВС Стюарт Пич.

Ранее сообщалось, что британские подводные лодки программы Trident уязвимы к кибератакам, что может привести к потере контроля над их ядерным арсеналом.

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