НАТО подозревает Россию в намерении повредить подводные интернет-кабели, – СМИ

Россия может намеренно повредить подводные кабели, обеспечивающие выход в интернет в Европе и Северной Америке. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на оценки военных, передает Европейская правда.

"Мы сейчас видим подводную деятельность в окрестностях подводных кабелей, какой, как я полагаю, никогда не видели", – заявил командующий подводными силами НАТО Эндрю Леннон. По его словам, Россия явно проявляет интерес к подводной инфраструктуре Альянса.

Для обеспечения безопасности инфраструктуры в Северной Атлантике НАТО решило восстановить командный пункт, закрытый по окончании холодной войны. Союзники Альянса, как пишет издание, также спешат нарастить возможности своего флота и разработать усовершенствованные самолеты для обнаружения подводных лодок.

Военные стран НАТО признают – это может быть связано с желанием Кремля получить возможность разорвать линии передачи данных или каким-либо образом использовать их.

"Можете ли вы представить себе сценарий, при котором эти кабели будут повреждены, что сразу же катастрофически повлияет как на нашу экономику, так и на образ жизни в целом?" – заявил маршал британских ВВС Стюарт Пич.

Ранее сообщалось, что британские подводные лодки программы Trident уязвимы к кибератакам, что может привести к потере контроля над их ядерным арсеналом.