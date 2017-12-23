Зоопарк в Лондоне пострадал от сильного пожара

Лондонский зоопарк закрыт из-за масштабного пожара, состоявшейся в ночь на 23 декабря. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sun.

Огонь перекинулся от кафе, находившееся на территории зоопарка.

На борьбу с пламенем прибыли 10 пожарных машин и 72 пожарных. Тушение пожара заняло около двух часов. Пожар был ликвидирован к 9:15 по местному времени.

Чтобы спасти животных сотрудники зоопарка разбили стеклянные ограждения. Жертв среди животных нет, однако один из обитателей зоопарка во время эвакуации потерялся.