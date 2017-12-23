На Филиппины обрушился тропический шторм, более 100 погибших

По предварительным данным, более 100 человек погибли в результате тропического шторма, обрушившегося на юг Филиппин. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Шторм "Тембин" привел к наводнениям и селям в нескольких районах острова Минданао.

Скорость ветра во время шторма достигала 80 километров в час, в настоящее время "Тембин" миновал Минданао и направляется к южной части острова Палаван. После этого он, как ожидается, продолжит движение на запад.

Особенно сильно пострадали филиппинские города Тубод и Пиагапо, где многие дома оказались погребены под кучами камней.

Представитель полиции в Тубоде рассказал, что в городе погибли по меньшей мере 19 человек.

"Уровень воды в реке поднялся и большая часть домов были смыты. Деревни больше нет", – рассказал он.

Он добавил, что добровольцы пытаются откопать тела людей из грязи в деревне Далама.

Еще один чиновник рассказал, что по меньшей мере 10 человек погибли в Пиагапо, в 10 км от Тубода.

"Мы направили спасателей, однако они не сильно продвинулись из-за камней", – сказал он.

Филиппины регулярно страдают от сильнейших тропических штормов, хотя Минданао сравнительно редко оказывается затронут катаклизмами.

"Тембин", который на Филиппинах называют "Винта", обрушился на Минданао в пятницу, 22 декабря, в некоторых районах острова был объявлен в режим чрезвычайной ситуации.

В пострадавших районах отмечаются сбои в подаче электричества и повреждения линий связи, которые мешают работе спасателей.

Неделю назад тропический шторм "Кай-Так" обрушился на центральный район Филиппин, жертвами стали десятки людей.

Регион все еще не оправился от тайфуна "Хайан", в результате которого в 2013 году погибли более пяти тысяч человек.