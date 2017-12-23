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Главная » Мир » Наговорили. Самые популярные слова — 2017
Наговорили. Самые популярные слова — 2017
Фото: usnews.com

Наговорили. Самые популярные слова — 2017

Фокус сделал подборку пяти самых популярных в мире слов уходящего года

23.12.17 88
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"Евромайдан" в 2013-м, "киборги" — в 2014-м, "блокада" — в 2015-м и "коррупция" — в 2016-м. По версии онлайн-словаря современного украинского языка "Мислово" именно эти термины были самыми популярными среди украинцев в предыдущие годы. Пока отечественные эксперты определяются с главным словом 2017-го, международные словари свои списки уже составили. Фокус сделал подборку пяти самых популярных в мире слов уходящего года.

Youthquake – Молодёжный бунт

Слово года по версии Оксфордского словаря означает "значительное культурное, политическое или социальное изменение, вызванное действиями или влиянием молодёжи". Youthquake образовано от слов earthquake (землетрясение) и youth (молодёжь). Впервые его использовала в 1965 году главный редактор Vogue Диана Вриланд, говоря об изменениях в моде и музыке. Оксфордские редакторы отметили пятикратный рост использования этого слова в 2017-м по сравнению с прошлым годом. Среди претендентов на победу также было слово antifa, означающее движение антифашистов, и gorpcore — тренд в одежде, признающий торжество комфорта над красотой.

Feminism – Феминизм

По мнению ведущего американского словаря Merriam-Webster, слово "феминизм" — самое популярное в 2017 году. В поисковых системах его вводили на 70% чаще, чем в 2016-м. Составители словаря считают, что интерес к термину был подогрет женскими протестами против избрания Дональда Трампа президентом США, новыми ТВ-шоу и фильмами на женские темы, а также многочисленными скандалами, связанными с проблемой сексуальных домогательств.

Fake news – Фейковые новости

Словарь Collins Dictionary выбрал в качестве символа 2017 года словосочетание fake news, что в переводе означает "фейковые новости": фальшивая, часто сенсационная информация, распространённая под видом новостей. За последний год частота употребления этого выражения выросла на 365%. Во многом такой популярностью словосочетание обязано твиттеру Дональда Трампа. Именно его американский президент чаще всего употребляет в своём микроблоге, критикуя СМИ. Кроме Трампа, термин fake news в своих речах часто использовали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и британский политик-либерал Джереми Корбин.

Complicit – Соучастник

Американский интернет-словарь Dictionary.com называет главным словом года complicit. В переводе — "замешанный" или "соучастник": кто-то, вовлечённый в незаконное или сомнительное действие. Слово стало пользоваться особой популярностью благодаря дочери Дональда Трампа Иванке. В эфире телеканала CBS, отвечая на вопрос, "замешана" ли она в деятельности своего отца, Иванка честно призналась, что не знает значения этого термина.

Truth – Правда

Это слово — самое популярное в 2017 году по версии лингвистического портала Global Language Monitor. Компания занимается исследованиями глобальных лингвистических трендов. В 2017-м анализ с использованием технологий Big Data более 250 тыс. печатных и электронных медиаресурсов, социальных сетей и блогов показал, что человечество больше всего хотело "смотреть правде в глаза".

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