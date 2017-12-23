ФБР задержало сторонника ИГИЛ, который планировал теракт в Сан-Франциско

ФБР задержало подозреваемого в подготовке террористической атаки в Сан-Франциско во время Рождества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

39-летний задержанный обвиняется в предоставлении "материальной помощи и других ресурсов" для группировки, кроме того, подозреваемый сообщил террористам информацию о наиболее многолюдных местах в городе.

Подозреваемый исповедует радикальный ислам и размещал поддерживающие терроризм сообщения в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о разгроме боевиков террористической организации "Исламское государство" в Ираке и Сирии.