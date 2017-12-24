В США мужчина с мачете напал на прохожих: один человек погиб, девять – ранены

В Лос-Анджелесе (США) неизвестный мужчина с мачете напал на прохожих в районе Канога Парк. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Daily Star.

В результате нападения погиб один человек, еще девять - пострадали и были доставлены в госпиталь.

Также был ранен подозреваемый после того, как полиция открыла по нему огонь. Он был отправлен в больницу.

Ранее в аэропорту Амстердама полиция со стрельбой задержала мужчину, угрожавшего пассажирам ножом.