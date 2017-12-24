В России активисты выдвинули кандидатом в президенты Навального

В Москве на пляже в Серебряном бору состоялось собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Алексея Навального. Об этом пишет Медуза.

За выдвижение Навального проголосовали 742 человека, голосовавших против и воздержавшихся не было. Всего на собрание пришли около тысячи человек, включая журналистов.

Также на собрании инициативной группы было объявлено, что документы о выдвижении Навального планируется передать уже 24 декабря.

На собрании присутствовал представитель Центризбиркома.

По российскому избирательному законодательству, кандидата, баллотирующегося на пост президента как самовыдвиженец, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.

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Подобные выдвижения запланированы в 20 городах России. Во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске, Омске, Екатеринбурге и Перми на таких собраниях уже выдвинули кандидатуру Навального. В каждом из этих городов на собрания пришли более 500 человек.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

ЦИК неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Политик считает такой запрет противоречащим Конституции.