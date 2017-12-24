В Китае за три года заблокировали 13 тыс. сайтов

За минувшие три года в Китае заблокированы свыше 13 тыс. сайтов. Об этом сообщает DW со ссылкой на Синьхуа.

Свои действия власти КНР объясняют необходимостью борьбы с распространением насилия и порнографии. По официальным данным, администраторы интернет-страниц размещали на них контент в нарушение действующего законодательства. Кроме того, аннулированы аккаунты почти десяти млн пользователей - по большей части в соцсетях.

Отмечается, что более 90 % населения одобряют действия правительства по контролю над интернетом.

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Напомним, в конце сентября 2017 года газета The New York Times сообщила о перебоях в работе приложения WhatsApp в Китае. Кроме того, власти закрывают доступ к таким социальным сетям, как Twitter, Facebook, Instagram, и видеохостингу YouTube. В КНР разрешается пользоваться лишь одобренными властями сервисами VPN, которые отслеживаются спецслужбами.