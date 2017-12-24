Лавров надеется, что ЕС перестанет идти на поводу у стран-русофобов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает, что Евросоюз перестанет идти на поводу у стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой. Об этом он заявил в интервью кипрской газете "Симерини", текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

"Москва надеется, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя", перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", - сказал Лавров.

Напомним, 21 декабря Совет ЕС решил продлить секторальные экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.