Вслед за США свое посольство в Иерусалим перенесет Гватемала

Президент Гватемалы Джимми Моралес дал инструкции МИД страны перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом, Гватемала стала пока единственным государством, которое приняло решение, аналогичное решению Дональда Трампа, сообщает РБК.
В своем Facebook Моралес заявил, что принял такое решение после беседы с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Несколькими днями ранее правительство Гватемалы приветствовало решение Трампа, несмотря на то, что перенос американского посольства в Иерусалим вызвал жесткую критику в большинстве стран мира и привел к новым беспорядкам на Ближнем Востоке.
Более того, представитель Гватемалы в ООН проголосовал против резолюции, осуждающей действия США.
Как отмечает агентство Reuters, решение гватемальского правительства объясняется в том числе угрозами Трампа урезать финансовую помощь странам, которые поддержали резолюцию ООН.
Помимо Гватемалы против резолюции проголосовали США, Израиль, Гондурас, Науру, Маршалловы острова, Микронезия, Того и Палау.
Напомним, Украина отказалась голосовать на Генассамблее ООН по статусу Иерусалима.