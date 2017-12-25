В Москве на Славянском бульваре автобус въехал в группу людей, пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.



Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российской столицы.

Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.

"Предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", - сказал собеседник агентства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Словакии попал в ДТП микроавтобус с украинцами

Обстоятельства ДТП выясняются.

Внимание! Просмотр видео не рекомендован детям, беременным и людям с чувствительной психикой!

Автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Сообщается о 4 погибших.pic.twitter.com/kViTW7i0ee — Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 грудня 2017 р.

У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8 — Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 грудня 2017 р.

Напомним, в США пассажирский поезд упал с моста на автостраду.