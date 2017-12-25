В Москве на Славянском бульваре автобус въехал в группу людей, пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.
Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российской столицы.
Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.
"Предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", - сказал собеседник агентства.
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Обстоятельства ДТП выясняются.
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Автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Сообщается о 4 погибших.pic.twitter.com/kViTW7i0ee— Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 грудня 2017 р.
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8— Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 грудня 2017 р.
Уже 5 погибших. pic.twitter.com/VvTWv9iayR— Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 грудня 2017 р.
Напомним, в США пассажирский поезд упал с моста на автостраду.