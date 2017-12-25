Наезд на людей в Москве: водитель автобуса заявил об отказе тормозов

Водитель автобуса, который въехал в толпу пешеходов в Москве около станции метро "Славянский бульвар", заявил следователям об отказе тормозной системы.
Об этом сообщили в московском управлении Следственного комитета России.
"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", - говорится в сообщении СК.
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Напомним, в Москве автобус протаранил толпу и въехал в подземный переход.