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Главная » Мир » Siemens не смог доказать суду РФ, что его обманули с "крымскими" турбинами
Siemens не смог доказать суду РФ, что его обманули с "крымскими" турбинами
Фото: Siemens

Siemens не смог доказать суду РФ, что его обманули с "крымскими" турбинами

"Русские своих не бросают"

25.12.17 224
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Германский концерн Siemens проиграл суд в России против структур госкорпорации "Ростех"- ОАО и ООО "Технопромэкспорт". 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы, Siemens не смог доказать, что его дочерняя компания "Сименс технологии газовых турбин" была обманута при заключении контракта на поставку газовых турбин. 

"Истцы по первоначальному иску не доказали, что "Сименс технологии газовых турбин" имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта.

Доказательств того, что ответчики (ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - ред.) преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение "Сименс технологии газовых турбин" заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено", - сообщается в документе. 

Суд также не нашел оснований и для удовлетворения встречного иска "Технопромэкспорта", который оспаривал пункты контракта, которые, по мнению структуры Ростеха, "противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ, принципу единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории РФ, что не соответствует основам Конституции РФ". Речь идет о пунктах, которые, по заявлению Siemens, были включены в контракт с целью избежать нарушения санкций Евросоюза. 

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в удовлетворении иска к структурам Ростеха о возврате газовых турбин, поставленных в Крым в обход санкций Евросоюза. Siemens в суде заявлял, что при заключении контракта "Технопромэкспорт" обманул поставщиков и решил "под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове закупить необходимое оборудование и на самом деле использовать его на территории Крыма". 

Напомним, Siemens продолжит поставлять турбины в Россию.

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