Навальному отказали в регистрации кандидатом в президенты России

У него, мол, есть судимость

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2018 году.

Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия страны, сославшись на судимость оппозиционера по делу "Кировлеса", сообщает Радио Свобода.

Навальный, выступая в Центризбиркоме, вновь заявил, что отказ в регистрации его кандидатом на пост главы государства противоречит Конституции России. Оппозиционер добавил, что доказал незаконность приговора по делу "Кировлеса" в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ заявила, что решать вопрос о том, является ли приговор Навальному незаконным, не входит в компетенцию Центральной избирательной комиссии. На что Навальный возразил, что ЦИК имеет право самостоятельно решать вопрос о допуске или недопуске кандидатов.

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24 декабря инициативные группы в 20 городах России проголосовали в поддержку выдвижения Навального на президентские выборы. Сам оппозиционер заявил о намерении провести "всероссийскую забастовку избирателей", если ЦИК откажет ему в регистрации.

"Решается вопрос не о регистрации Навального, а о том, будут ли вообще президентские выборы в 2018 году", – заявил оппозиционер в своем блоге перед заседанием в ЦИКе.

В 2013 году суд приговорил Навального по делу "Кировлеса" к пяти годам условного лишения свободы. Европейский суд по правам человека признал этот приговор незаконным. Дело отправили на новое рассмотрение, однако российский суд вновь признал оппозиционера виновным в "хищении средств", приговорив его к такому же сроку, что и после первого рассмотрения, – к пяти годам условно. В ноябре 2017 года Навальный вновь обжаловал решение суда.