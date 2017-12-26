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Фото В космосе зафиксирована туманность, похожая на рождественскую звезду

<span class="label red">Фото</span> В космосе зафиксирована туманность, похожая на рождественскую звезду
Туманность NGC 6326 / Фото: NASA

Обнаружение объекта – "заслуга" телескопа Hubble

26.12.17 999
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Космический телескоп Hubble зафиксировал туманность, похожую на рождественскую звезду. 

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на NASA. 

"Hubble нашел в космосе нечто, похожее на красочное праздничное украшение", — говорится в сообщении. Оказалось, что это изображение NGC 6326 — планетарной туманности с яркими потоками газа, которые освещены центральной звездой, которая умирает. Когда звезда стареет и так называемая "красная фаза" ее жизни заканчивается, она начинает выбрасывать газ со своей поверхности и остается горячий и компактный белый карлик. 

Иногда эти выбросы создают симметричные потоки газа, который светится. Но объект NGC 6326 гораздо менее структурирован. Он находится на расстоянии около 11 тысяч световых лет от Земли. 

"Яркие синие и красные оттенки происходят от материала, который включает ионизированный кислород и водород, которые светятся под действием жесткого ультрафиолетового излучения от еще горячей центральной звезды", — отметили астрономы.

Напомним, названо главное научное открытие года.

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