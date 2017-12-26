Президент США Дональд Трамп заявил, что досье ФБР о его тайном сговоре с Россией "фальшивым" и "оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии".

Об этом он написал в Twitter, который цитируют мировые СМИ.

"ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР", – написал Трамп.

Он добавил, что эту "кучу мусора" использовали как основу для расследования его избирательной компании.

Напомним, Путин по телефону поблагодарил Трампа за помощь в поимке террористов.