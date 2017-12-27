Одну и ту же сосну американская семья наряжает уже 30 лет

Ее купили на Рождество еще в 1983 году

Молодая семейная пара Джина и Джо Мистретта приобрели полуметровую сосенку в горшке менее чем за $20 на Рождество 1983 года.

Елки едва хватило, чтобы выдержать одну гирлянду.

По окончании праздников им стало жалко выбрасывать малышку, и они решили оставить ее себе, пишут мировые СМИ со ссылкой на Mercury News.

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С того времени красавица вот уже 34 года живет в семье Мистретта. Ее украшают на каждое Рождество. Конечно, сосна разрослась, и ее приходится подрезать, чтобы дерево помещалось в углу комнаты. Умножилась и семья Мистретта — у них появилось двое сыновей, которым сейчас 31 год и 27 лет соответственно. Теперь Джо шутит, что будет кому передать дерево по наследству. Сосны этой породы могут жить до 300 лет.

Напомним, Рада запретила вырубку карпатских пралесов.