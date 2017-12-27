В Венесуэле освободили из тюрем 44 оппозиционера

Власти Венесуэлы выпустили из тюрем 44 активиста протестных движений, смягчив им наказание. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную правозащитную организацию Penal Forum, передает Укринформ.
В администрации президента Николаса Мадуро объявили, что в целом свободу получат около 80 человек, задержанных во время протестов в 2014 и 2017 годах. Им инкриминируют совершение разнообразных преступлений, начиная с применения насилия и совершения подрывных действий. Тюремное заключение им будет заменено на другие формы наказания, такие как общественные работы.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Узники России. Почему родственники политзаключённых из Украины ищут встречи с Порошенко
Правозащитники приветствовали освобождение активистов, но осудили правящий режим за "манипуляции с их делами с политической целью".
Решение об освобождении было принято накануне встречи власти и оппозиции в Доминиканской республике, запланированной на начало января.