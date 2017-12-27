Из осажденного пригорода Дамаска начали эвакуировать людей

Из контролируемого повстанцами пригорода Дамаска – Восточной Гуты – началась медицинская эвакуация. Об этом сообщил Международный комитет Красного Креста, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.
По словам представителей Комитета, эвакуация стала результатом длительных переговоров.
При этом в Сирийской американской медицинской сообществе рассказали, что четырех пациентов уже удалось доставить в лечебные заведения Дамаска. Еще 25 тяжело больных должны быть вывезены в ближайшие дни.
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Напомним, на прошлой неделе Международный комитет Красного Креста объявил о критической ситуации в Восточной Гуте, которая с мая находится в полной осаде. Без доступа к надлежащей медицинской помощи и продуктам питания в городе находится почти 400 тыс. человек.