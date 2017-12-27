Россия поставит Турция заплатит России $2,5 млрд за С-400

Стоимость соглашения, касающегося приобретения Турцией у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400, составляет 2,5 млрд долларов. Об этом заявил глава российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, передает DW.
По его словам, речь действительно идет о покупке четырех дивизионов. При этом большая часть суммы – 55% – будет покрыта за счет российских кредитных средств. Остальные 45% Анкара выплатит в виде аванса.
"Российский и турецкий минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы", – добавил глава российской госкорпорации "Ростех".
Первые поставки начнут осуществляться в марте 2020 года.
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Напомним, 11 декабря Россия и Турция согласовали условия кредита на покупку Анкарой зенитно-ракетных систем С-400.