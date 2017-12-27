В Петербурге произошел взрыв в супермаркете

По разным данным, пострадали от трех до десяти человек

В супермаркете "Перекресток" на севере Санкт-Петербурга произошел взрыв. По разным данным, пострадали от трех до десяти человек, пишет "Дождь".

Супермаркет находится на первом этаже торгового центра "Гигант Холл" на Кондратьевском проспекте.

В Следственном комитете России сообщили, что не квалифицируют взрыв в супермаркете как теракт. По факту происшествия завели дело о покушении на убийство.

Мощность взрыва там оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

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Одна из очевидцев случившегося сообщила "Дождю", что после взрыва в супермаркете началась паника.

"Товар попадал, пыли много было, ничего не видно", — рассказала она.

Источник "Интерфакса" сообщает о девяти пострадавших в результате взрыва. По информации источника ТАСС, пострадали 10 человек. Региональное издание "78" также сообщает, что при взрыве пострадали 10 человек. По информации "Фонтанки", взрыв произошел в камере хранения супермаркета. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Росбалту" в петербургском управлении МЧС сообщили, что взрыв произошел около 19:00 (по московскому времени). Всех находившихся в магазине людей эвакуировали. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.